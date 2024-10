La Sicilia non è una terra per disabili la Cgil | Censire e rimuovere le barriere architettoniche

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Ci appelliamo alla Regione e agli enti locali perché si faccia in fretta a redigere i piani per l'eliminazione delle". A dichiararlo è la segretaria generale dello Spi, Maria Concetta Balistreri, secondo cui l'Isola non è unapere lo dimostra