La Promessa Anticipazioni Spagnole | Catalina ha un nuovo amore dopo Pelayo ma non riesce a dimenticare il Conte

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lede Laci rivelano chela fine del suo rapporto con, comincerà una nuova relazione. La marchesina non riuscirà però a togliersi dalla mentre il, per cui ha provato un forte sentimento. Vediamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.