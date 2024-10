La preside antimafia e i falsi progetti Ue L’inchiesta si allarga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Esperti e tutor che non hanno mai preso parte aieuropei, corsi disertati in massa dagli studenti, fogli presenzae fondi Ue finiti nelle tasche di docenti,e vice. L’ultimo scandalo della scuola Falcone a Palermo, per anni ritenuto avamposto di legalità, ruota, ancora una volta, attorno ai soldi che l’Ue stanziava per finanziare iniziative didattiche che avrebbero dovuto puntare sull’inclusione sociale e sull’integrazione in un quartiere difficile come lo Zen. La procura europea, che un anno e mezzo fa chiese e ottenne l’arresto di Daniela Lo Verde (foto),nota per le sue battaglie, e del suo vice Daniele Agosta, indagati per concussione e peculato – si appropriavano del cibo della mensa e di tv e pc pagati coi soldi dell’Europa –, si èta a tutto l’istituto.