La mail del Fisco che mette pressione alle partite Iva | “Più controlli se non aderite al concordato”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 5 ottobre 2024) Molti tra coloro che hanno una partita Iva forfettaria hanno ricevuto, negli ultimi giorni, una Pec dall'Agenzia delle Entrate. È un invito ad aderire al concordato preventivo biennale, sottolineando i vantaggi che porta. Ma un passaggio in particolare è saltato all'occhio: quello in ilricorda che iaumenteranno su chi non aderisce.