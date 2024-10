La cagnolina Lilly vaga per giorni nei boschi la salvano i vigili del fuoco | era finita in un dirupo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Erve (Lecco), 5 ottobre 2024 – Dopo essersi persa, perha giroto neiattorno a Erve, senza trovare la via di casa. E' rimasta sotto la pioggia, al freddo, senza nulla da mangiare né da bere. Il suo padrone, disperato, l'ha continuata a cercare senza sosta, in lungo e in largo, ma nulla, non è stato in gradi di rintracciarla. Nonostantesia unadi paese è comunque riuscita lo stesso a cavarsela da sola in qualche modo e a sopravvivere. Finalmente poi ieri, alcuni residenti della zona ed escursionisti l'hanno sentita abbaiare e l'hanno individuata tra gli alberi, in località Saina, in fondo ad un. Per recuperarla e salvarla sono arrivati ideldella squadra Saf, specialisti in interventi speleo alpino fluviali.