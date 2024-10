Juventus il PARERE degli esperti su BREMER | ecco quanto peserà la sua ASSENZA per infortunio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gleisonè uscito da Lipsia con un graveche lo terrà fuori per tutta la stagione Le brutte impressioni sull’di Gleisondellasono state confermate. Il brasiliano rimarrà fuori pressoché per tutta la stagione, rappresentando senza dubbio un problema per Thiago Motta.ildi alcuni dei volti di TMW Radio.