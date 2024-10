Italgas acquista 2i Rete Gas operazione da 53 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)annuncia che F2i SGR e Finavias hanno accettato l'offerta vincolante per l'acquisto della loro partecipazione in 2iGas e si è quindi provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita. Il corrispettivo (equity value) dell'è di 2,060di euro. L'indebitamento finanziario netto e altre passività nette al 31 dicembre 2023 sono pari a 3,246. Il closing è previsto entro il primo semestre del 2025, a seguito dell'ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari. "L'acquisizione di 2iGas ci permette di diventare il primo operatore europeo nel settore della distribuzione del gas, dopo essere stati riconosciuti come benchmark globale in termini di innovazione e digitalizzazione", commenta l'ad diPaolo Gallo.