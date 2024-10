Inzaghi si rialza subito | il Pisa ne fa 3 al Cesena primo posto blindato e messaggio alle inseguitrici

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo il ko contro la Juve Stabia nella scorsa giornata di Serie B, ilaveva bisogno di una netta reazione per blindare il comando della Serie B d, numerose e agguerrite, che non vedono l’ora di spodestare i toscani. Pipposi, gli bastano poco più di 45 minuti. I nerazzurri superano agilmente ilcon un netto 3-0. Come detto, gara già in ghiaccio neltempo: al 23? Lind e al 38? Canestrelli spostano il peso sulla bilancia del match nettamente a favore della capolista. Ilcala il tris al 55?: Donnarumma, entrato a inizio secondo tempo per gli ospiti, è protagonista di uno sfortunato autogol che taglia le gambe ai bianconeri. Al 76? gli ospiti accorciano con la rete di Prestia utile solo ai fini del tabellino. Per ilè il 6° successo in otto gare.