Invia scatti hot dell' ex fidanzata all' attuale compagno di lei arrestato per revenge porn

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un'indagine lampoa polizia ha posto fine all'incubo in cui era sprofondata una donna di origini marocchine, il cui ex fidanzato, un connazionale trentenne, è stato tratto in arresto per atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.Nel pomeriggio di