Intervento di soccorso nel bosco | i Vigili del Fuoco salvano cercatore di funghi infortunato

(Di sabato 5 ottobre 2024) Questa mattina, ideldel distaccamento di Bibbiena, supportati dall’elicottero Drago, sono intervenuti nei boschi del Monte Cucco, in località La Villa, nel comune di Pratovecchio-Stia , per soccorrere un uomo. L’uomo, impegnato nella raccolta di, si è procurato una lesione alla caviglia in una zona impervia del. Grazie al tempestivodella squadra di Bibbiena, che ha raggiunto l’a piedi, e degli elisoccorritori calati dall’elicottero Drago, la persona è stata immobilizzata in sicurezza. Successivamente, è stata sollevata tramite verricello e trasportata a bordo dell’elicottero fino alla piazzola dell’elinucleo. Ad attenderlo sul posto, un’ambulanza dell’emergenza sanitaria, che ha provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale per le cure necessarie.