Inter-Torino la probabile formazione di Vanoli | un ballottaggio in attacco

(Di sabato 5 ottobre 2024)è in programma stasera 5 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito ladi Paolo. LA SFIDA –rappresenta una sfida affascinante sia per vedere quanti passi avanti abbia compiuto lanerazzurra dopo un inizio non effervescente di stagione sia per comprendere quanto credibili siano le ambizioni dei granata. La squadra allenata da Paolo, che condivide il quarto posto in classifica a 11 punti proprio insieme all’, ha finora dimostrato di saper esprimere la tempra e la cattiveria agonistica volute dal proprio allenatore. Il passaggio successivo, per la società di Urbano Cairo, è rappresentato dal dimostrare che l’ottima prestazione contro il Milan nella prima giornata di Serie A, in cui i granata sono stati rimontati negli ultimi minuti dal 2-0 al 2-2 finale, non sia stata una casualità.