Inter-Torino 3-2 il tabellino della partita della 7ª giornata di Serie A

(Di sabato 5 ottobre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2: questo ilvalida per la settimadiA 2024-2025. VINTO SENZA DIFESA – Marcus Thuram batte il3-2. Una tripletta dell’attaccante francese permette all’di prendersi tre punti utilissimi per affrontare la sosta per le nazionali con la tranquillità data dall’aver fatto il proprio. Questo perché di cose da sistemare ce ne sono tante, soprattutto in difesa dove per la quartasu sette i gol subiti sono due. Troppi, soprattutto per il fatto di averli subiti in superiorità numerica, coi granata rimasti in dieci dal 20? per l’espulsione di Guillermo Maripan (fallaccio su Thuram quando il punteggio era ancora di 0-0). Questo ildi