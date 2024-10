Ingegneri il presidente Fagotti | La nostra professionalità deve guidare il cambiamento

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Il congresso nazionale si è confermato un importante momento di confronto e crescita per laprofessione. Un momento che ci ha permesso di affrontare in maniera condivisa alcune delle questioni cruciali del presente e del futuro prossimo. Abbiamo sfide da cogliere e vincere, non solo per