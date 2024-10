Infortunio Milik ANSIA in casa Juve | si teme un LUNGO STOP | la squadra si muove sul MERCATO a gennaio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Altre brutte notizie per ladell’infermeria: dopo l’di Bremer ci si aspetta unanche perArrivano pessime notizie per lae Thiago Motta: l’attaccante bianconero Arekstarà ai box per i prossimi tre mesi, come riportato da Sky. Dopo la seconda operazione al ginocchio, il polacco non potrà aiutare i suoi compagni ancora per