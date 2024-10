Incidente a Impruneta | frontale tra due auto in Via Cassia

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayQuesta mattina, poco dopo le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Via, nel comune di, all’altezza del cimitero degli Americani, per unstradale che ha visto lo scontrotra due.I