Inaugurata a Scandicci la Fiera 2024 | attese 300mila persone \ VIDEO 

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday"Ladinon è solo un evento, ma un simbolo di unione, di condivisione e di creatività. In un momento di crisi e rallentamento, è qui che troviamo la forza per guardare avanti. Essere insieme, condividere il piacere di