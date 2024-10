Il servizio magico di Jannik Sinner | dove schizza la pallina Taro Daniel senza parole | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Torna in campo e trova subito un primo riscatto, dopo la dolorosa sconfitta contro Carlos Alcaraz nella già leggendaria finale del Masters 500 di Pechino.infatti ha esordito vincendo al secondo turno del Rolex Shanghai Masters, il Masters 1000 della città cinese (si gioca sull'asfalto, il montepremi è pari 8.995.555 di dollari). Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, reduce dalla finale persa contro Alcaraz, ha battuto agevolmente il giapponese, numero 93 Atp, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Nel prossimo turnoaffronterà l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Con il successo odierno,diventa il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 250 vittorie in carriera nel circuito Atp. Diventano 60 i successi in stagione, 40 sul duro, per il campione altoatesino.