Il patron ora ha il 100% Rabona si tira fuori Le quote a Pulcinelli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Massimotorna in possesso deldelle. La questione societaria legata alle azioni diMobile ha trovato una pronta soluzione nel corso della giornata di ieri. Attraverso una nota ufficiale diramata attorno all’orario di pranzo, la compagnia telefonica di proprietà dei fratelli Maurizio e Stefano D’Alessandro ha deciso di tornare sui propri passi per lasciare le azioni fino a questo momento detenute all’interno del club bianconero. ", titolare del 10% del pacchetto azionario della società Ascoli Calcio 1898 Fc Spa – si legge –, comunica che in data odierna è stato formalmente esercitato il diritto di recesso ex art. 2.437 c.c.". L’incompatibilità relativa alle loropresenti sia nell’Ascoli che nella Ternana era venuta in essere a seguito dell’operazione che aveva visto lo stesso Stefano D’Alessandro portare a termine l’acquisto della società umbra.