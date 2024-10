Agi.it - Il giornalismo ha iniziato a inseguire i lettori su Whatsapp

(Di sabato 5 ottobre 2024) AGI - È passato poco più di un anno da quandoha introdotto anche in Italia la funzionalità dei ‘channels', i famosi canali, situati nella sezione 'aggiornamenti'. Una tab a sé stante, separata dalle chat che tutti i giorni utilizziamo per gestire i nostri rapporti, più o meno stretti, ma che sta prendendo sempre più spazio, e occupando il nostro tempo. E non è un caso che anche il, colpito dalle limitazioni imposte dagli algoritmi di Facebook e Google, se ne sia accorto, creando un filo diretto con il lettore fatto di news e breaking, link e foto. E se la comunicazione appare apparentemente unidirezionale, non si possoare i post pubblicati, lo scambio tra gestore del canale e utente è fortissimo. Il motivo è semplice: è possibile esprimere la propria emozione, di fronte al contenuto proposto, attraverso una emoji.