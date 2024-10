Il caso delle chat di Fdi sul blitz per l’elezione del giudice costituzionale che hanno fatto irritare Meloni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Attenzione, martedì 8 ottobre, ore 12.30, indispensabile la presenza di tutti al voto per la Corte. Eventuali missioni vanno rimandate o annullate». È il testo del messaggio che Fratelli d’Italia ha inviato su WhatsApp ai propri eletti ma anche ad alcuni esponenti di Forza Italia. Che qualcuno ha poi mandato alla stampa, svelando così il “” che il partito della premier aveva in mente perdeldella Consulta mancante da ormai 10 mesi. Le ultime sette votazioni sono andate a vuoto e tutti sperano che l’ottava sia quella buona. L’irritazione didopo il messaggio uscito dalla: «Mollerò per questo» La maggioranza aveva trovato un accordo sul nome. In pole c’erano Carlo Deodato, consigliere di Stato e segretario generale della presidenza del Consiglio, e Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della premier.