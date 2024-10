I virtuosi del sostegno all’Ucraina e le macchie di buio che restano sui soldati al fronte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un ex studente della Kyiv School of Economics ha raccontato il ritiro della brigata in cui si era arruolato, la 72esima, che combatteva a Vuhledar, nel Donbas, l’ultima, spietata c Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti