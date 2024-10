I nomi delle nostre fobie spiegati dall’Accademia della Crusca

(Di sabato 5 ottobre 2024) TrattoIl concetto di fobia è solitamente associato a quello di paura, spavento, terrore, panico, ma ciascuno di questi termini designa un diverso tipo di sensazione: la fobia può essere definita come una paura accompagnata da un senso di angoscia che viene “destata da una determinata situazione, dalla vista di un oggetto o da una semplice rappresentazione mentale che, pur essendo riconosciuta come irragionevole, non può essere dominata e obbliga il malato a un comportamento teso a evitare o a mascherare la situazione paventata” (Dizionario di Medicina, Treccani, 2010). I principali dizionari italiani registrano due entrate per fobia: il sostantivo femminile fobia e il suffissoide -fobia. (Linkiesta.it)