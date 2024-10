Highlights Sinner-Daniel secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilcon glidel match, valido per ildeldi. Il tennista azzurro debutta sul cemento cinese con un comodo successo per 6-1 6-4 in 1h19? di gioco, ripartendo immediatamente dopo la sconfitta in finale a Pechino per mano di Alcaraz. Match mai in discussione che Jannik ha condotto dall’inizio alla fine ed ha portato a casa senza faticare né concedere palle break. CRONACA) SportFace.