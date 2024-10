Grave incidente a Rastignano Bologna | tre ragazzi giovani in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pianoro (), 5 ottobre 2024 - Perde il controllo dell’auto che si ribalta e finisce fuori strada.nella notte in via Buozzi, a, frazione di Pianoro al confine con. Tresono stati finiti in: una 18enne in codice di massima gravità, una 17enne e un altro giovane, il conducente, in codice di media gravità. Stando a quanto si apprende dalle forze dell’ordine iavrebbero fatto tutto in autonomia uscendo di strada e ribaltandosi per cause da chiarire, ma che, ad ora, escludono il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto, oltre ai carabinieri di Pianoro che hanno fatto i rilievi, anche i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare gli adolescenti dalle lamiere dell’auto. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con due ambulanze e un’automedica. I tre occupanti dell’abitacolo sono stati portati all’Maggiore.