Gp del Giappone di MotoGp Bagnaia fa sua la Sprint Race | è a meno di 15 punti da Martin in Classifica Iridata

(Di sabato 5 ottobre 2024) Motegi, 5 ottobre 2024 – Francescoha vinto la garadel Gp di Motegi, in. Peccoha preceduto il suo compagno di squadra sempre sulla Ducati Enea Bastianini. Terzo posto, invece, per Marc Marquez. Con il successo sul circuito di Motegisi porta a 15dal leader iridato, lo spagnolo Jorge, quarto al traguardo. Scivolata senza conseguenze per Pedro Acosta mentre si trovava al comando della corsa, Problemi tecnici e ritiro per il sudafricano Brad Binder mentre era 4°. Domani si torna in pista alle 7 per la gara. “Non è stata una gara semplice ma sono molto contento. Dovevamo capire le condizioni prima della gara e ho dovuto farla con una mappapotente. Il weekend per ora sta andando bene, non era semplice vincere in queste condizioni.