Gli studenti viterbesi non sanno più l’italiano | è emergenza nelle classi quinte dei licei della Tuscia

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024)si è perso per strada. La lingua tricolore, infatti, trova sempre più difficoltà negli istituti scolastici, dove sempre piùarrivano ad ignorarne i fondamenti. Tanti gli strafalcioni verbali, gli orrori grammaticali, le frasi sconnesse, i periodi enormi. Per non parlare