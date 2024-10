Gli ’Amici di Franchino’ Per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Basket e musica in ricordo di Franchino. L’appuntamento oggi, nell’area di verde, a Palazzo Zardi. Si svolgerà, in via Garibaldi 108, l’evento intitolato ’Al Parko Zardi’, sport e intrattenimento musicale in ricordo del giovane copparese Franco Bolognesi, detto Franchino. Si inizia alle 16.30 con la partita di basket deglidi, alle 18.30 aperitivo in musica, insieme a dj Lucas Richmond, e alle 21.30 con il dj set con Pony Guerrilla feat Amaninude Live Percussion. La manifestazione, a cura di Asd Dynamo 1991 e Parco Verde, con il patrocinio del Comune di Copparo, si svolgerà anche in caso di maltempo.