Giro dell’Emilia 2024 Remco Evenepoel si ritira | il Lombardia è a rischio?

(Di sabato 5 ottobre 2024) Doveva essere uno dei principali rivali di Tadej Pogacar in questo, ha concluso addirittura perrsi. Non è andata bene l’esperienza sul circuito del San Luca perin una giornata anomala e piuttosto dura per tutti, a causa soprattutto delle condizioni meteo avverse, la tanta pioggia e la strada bagnata che ha reso più dura la corsa. Una decisione sicuramente che non ha lasciato inizialmente tranquilli, visto che la settimana prossima arriva ildi, l’obiettivo di fine stagione di tanti big tra cui proprio