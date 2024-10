Giovane fungaiolo disperso a Borgotaro | ritrovato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si è avventurato lungo alcuni sentieri nella zona dinelle prime ore della mattinata di sabato 5 ottobre. Un, che era sul posto probabilmente per cercare funghi, non è più riuscito a trovare la strada per arrivare al punto di partenza e i suoi compagni di escursione hanno dato