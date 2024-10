Giacomo Matteotti al centro del nuovo Quaderno Rosselli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024 – E' stato presentato alla Chiesa di San Vito a Pisa il numero 3-4/2024 dei Quaderni. Il volume, edito da Pacini, ha due argomenti principali: gli scritti sul centenario die un convegno del circolodi Roma sulla Città metropolitana di Roma. L'iniziativa si è svolta all'interno dell'edizione 2024 del Pisa Book Festival, in corso in città. Tra gli interventi quelli del presidente della Fondazionee direttore della rivista Valdo Spini, del direttore della Domus Mazziniana Pietro Finelli e del dottorando in Storia globale della Scuola superiore meridionale di Napoli Giulio Talini. Spini ha presentato “in un articolo le figure di tre giovani che si iscrissero nel 1924 in solidarietà a: Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Carlo