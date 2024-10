Funghi protagonisti delle tavole Tre fine settimane da buongustai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) In una valle scivolata nell’autunno, con i suoi colori caldi che regalano una magica atmosfera (ma anche temperature poco miti), a Teglio la rassegna gastronomica sui "Sapori" entra nella sua seconda fase inaugurando i "Weekend dei". Per tresettimana consecutivi, Teglio Sapori renderà omaggio ai più pregiati fra i regali del bosco, in grado di esaltare la bontà degli altri ingredienti tipici. Dai porcini al tortino fino aitrifolati, caratterizzano il menù appositamente ideato, con al centro i Pizzoccheri dell’Accademia di Teglio, che i commensali potranno gustare dal venerdì alla domenica, il 4, 5 e 6, l’11, 12 e 13, il 18, 19 e 20 ottobre, ma anche nel resto della settimana, su richiesta, in alcuni ristoranti.