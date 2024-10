Fratelli di Crozza monologo | La scuola cade a pezzi ma Valditara propone la riforma sul voto in condotta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nella nuova puntata di "di", in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizioaffronta i gravi problemi delle scuole in Italia, dove si sono verificati 69 crolli in un anno e 6 edifici su 10 risultano privi di agibilità. Nel frattempo, il Min