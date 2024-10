Francesco Bagnaia carico dopo le qualifiche | Dobbiamo sfruttare quest’occasione moto buona sul passo gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha concluso in seconda posizione ledel GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 diGP. Sul circuito di Motegi, il time-attack ha avuto uno sviluppo particolare, per l’arrivo della pioggia che ha un po’ disturbato all’inizio della Q2 l’agire dei piloti. Fortunatamente per loro, si è trattato solo di una breve parentesi e il tutto si è tenuto in condizioni d’asfalto asciutto. In questo contesto, la pole-position a sorpresa è andata a Pedro Acosta, che sulla GasGas ha preceduto Pecco e l’Aprilia dell’altro spagnolo Maverick Vinales. Un esito imprevisto, frutto anche della caduta del leader della classifica mondiale, Jorge Martin, in curva-9 e con conseguente partenza dall’undicesima piazzola, e soprattutto del tempo cancellato a Marc Marquez.