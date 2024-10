Fotovoltaico bloccato le aziende denunciano la situazione nella Tuscia | 30 impianti in stand by

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ledel settoresi lamentano degli iter autorizzativi italiani. “La transizione energetica in Italia non decolla per colpa delle lentezza delle procedure” scrive in una nota l'associazione Grupposolari (Gis). L'ente rappresenta anche diversiche sorgeranno