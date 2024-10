FORMAZIONI UFFICIALI Inter Torino le scelte di Inzaghi e Vanoli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 5 ottobre 2024): ledei due allenatori per il match valido per la settima giornata del campionato di Serie A Alle 20:45 la sfida valida per la giornata di Serie A. Di seguito ledai due allenatori.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro: in