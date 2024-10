Fondi per progetto CO2 Ok del governo inglese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Via libera dalbritannico all’assegnazione dicon riferimento alla concessione della licenza economica per ildi trasporto e stoccaggio di CO2 di Liverpool Bay. HyNet è uno tra i progetti CCS più avanzati del Regno Unito; Eni (in foto l’ad Claudio De Scalzi) si occuperà operatore del trasporto e stoccaggio di CO2.