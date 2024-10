Flavio Insinna | “Per La7 ho detto no a Rai In De Martino rivedo me a 40 anni Amadeus? Non c’è memoria in questo paese”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 5 ottobre 2024) A Fanpage.it,racconta le emozioni per l'esordio a La7 con il suo nuovo game show: "Ci stiamo divertendo molto. Se riusciamo a far arrivare a casa il clima che abbiamo in studio, abbiamo una chance". Su De: "Non conosco Stefano, ma minel suo entusiasmo perché so cosa vuol dire fare Affari Tuoi.è un fuoriclasse che ha fatto delle cose pazzesche e andrei calmo con i giudizi".