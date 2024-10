Firenze | spaccata in piazza della Libertà Rubata Vespa d’epoca Ritrovata nel Pistoiese Denunciate due persone

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Brutta sorpresa, lunedì 1 ottobre 2024, per il titolare di un’attività di: vetrata in frantumi e una, un caro ricordo di famiglia da anni trasformato in un oggetto d’arredamento per abbellire la vetrina dell’agenzia, sparita nel nulla. La vittima tuttavia non si è persa d’animo rivolgendosi subito alla Polizia di Stato L'articoloinneldueproviene daPost.