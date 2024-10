Firenze | arrestato con hashish e cocaina alla fermata della tramvia Tentava di fuggire in monopattino

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 5 ottobre 2024) E' accaduto di sera nei pressiStrozzi Fci, in prossimitàFortezza da Basso. I carabinieri hannoun tunisino di 19 anni scoperto con 30 grammi di droga in tasca, tra, e 305 euro in banconote di vario taglio L'articolocondiinproviene daPost.