Fiorentina Mandragora operato a Villa Stuart al ginocchio sinistro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Rolando, centrocampista della, infortunatosi ieri nella partita di Conference League contro The New Saints, è statooggi pomeriggio adal professor Mariani alper lesione del menisco mediale. L’intervento è perfettamente riuscito, tornerà in campo entro quattro settimane.alseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .