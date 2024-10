Fidenza | parte la grande fiera di San Donnino

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) E' iniziata. Ladi Sanè stata ufficialmente inaugurata nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre a. Per tutti i fidentini e le fidentine è un appuntamento da non perdere per nessuna ragione. Proseguirà fino al 13 ottobre IL PROGRAMMA COMPLETO Per l'inaugurazione a