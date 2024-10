Festeggiato l' anniversario della fondazione del corpo di polizia locale a Verona Altamura | Saremo all’altezza delle nuove sfide

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ladiha celebrato venerdì mattina in sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica, il 158esimodel. «È stato un momento di bilanci e di riconoscimenti per chi ogni giorno opera per la sicurezza dei cittadini. - sottolineano da Palazzo