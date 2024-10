Farmacista assente e personale senza camice | multata parafarmacia di Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre 2024 – Ila volte non c’era durante l’orario di apertura e ilnonnon utilizzava il. Per queste ed altre irregolarità i carabinieri Nas di Parma hanno sanzionato unadidurante un'ispezione igienico-sanitaria. Inoltre, a seguito del controllo, al legale responsabile è stata inflitta una multa di 2.000 euro per la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo aziendale, obbligatorio in base ai principi dell’Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points), essenziale per garantire la sicurezza alimentare e sanitaria. “Nel corso dell'ispezione”, i militari hanno riscontrato varie criticità “che sono state segnalate alla competente Autorità sanitaria”, spiega il comunicato dei Nas.