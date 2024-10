Fantacalcio 5 nomi 1 Mantra per la 7a giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna laA e di conseguenza anche il. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il. Portiere – Di Gregorio: Senza Bremer rischiano di arrivare più tiri nello specchio. E non è una notizia necessariamente negativa: oltre a spiccare per clean sheet, potrebbe tornare anche animale da modificatore come ai tempi di Monza. Difensore – Di Lorenzo: Già 2 gol, è in formissima e da terzino è ancora più efficace: Moreno può soffrire i suoi inserimenti su quel lato. Centrocampista – Lazovic: Di base è già una partita favorevole per trovare un bonus più o meno pesante, considerate posizione in campo e tenuta difensiva del Venezia. Se a ciò ci aggiungiamo che si è preso i rigori, il quadro è completo. Attaccante – Castro: Di gran lunga uno dei più in forma in campionato con 3 gol e 1 assist nelle ultime tre.