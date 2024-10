Fabio De Martino muore a 17 anni sotto gli occhi del padre che lo seguiva in moto Fatale l’incidente con la sua Yamaha

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Levate (Bergamo) – È morto di fronte aglidel, che loa pochi metri di distanza e l’ha visto perdere il controllo della sua125 e finireun furgone che proveniva nell’altra direzione. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti, al termine di un pomeriggio che doveva essere di festa, cone figlio che erano usciti, entrambi in sella alle loro, per un giro sulle strade della Bergamasca. Erano da poco passate le 16 e stavano rientrando a casa, a Osio, quandoDeha perso il controllo della sua125 mentre stava percorrendo via dei Caravaggi, all’altezza delpasso ferroviario che dal cimitero porta alla zona industriale del paese.è caduto a terra e insieme alla suaè finito nell’altra corsia, nel momento in cui stava sopraggiungendo un furgone Fiat Scudo.