Etica del fine vita Ferruccio De Bortoli ospite de I giovedì della bioetica

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Terzo appuntamento autunnale in Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni con “IBio”. Il prossimo10 ottobre, alle 17,30, a Palazzo Rota Pisaroni (sede degli incontri sulla BioFondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13