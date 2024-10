Elena Fabbri lascia il partito | Azione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’avvocato pesareseil. E spiega le ragioni della propria scelta. "Nella giornata di ieri ho comunicato ufficialmente la mia uscita da, unche sbandiera sulla carta valori che miseramente naufragano quando è il momento di passare ai fatti. Dopo aver attentamente riflettuto sul da farsi, oggi rendo la mia decisione pubblica in quanto non intendo più associare la mia persona ed il mio operato in ogni ambito, specialmente quello relativo ai diritti umani e alla tutela delle fasce deboli, ad unche - parlo per esperienza personale - non ha mostrato alcuna forma di rispetto per la mia persona e che ho appreso essere di fatto ben distante dai valori in cui credo".