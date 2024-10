Elena Alberti è la nuova consigliera della lista Giordani metà civica legata ad Azione di Calenda

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lasi traveste sempre di più in, il partito di Carlo, da ieri, entra al posto di Simone Pillitteri in Consiglio comunale (dimessosi ufficialmente venerdì). La tesserata tra gli under 30 del movimento politico, si aggiunge al segretario regionale Carlo