Editoria presentato al Consolato il Newyorkese made in Sud 

(Di sabato 5 ottobre 2024) La presentazione del terzo numero cartaceo de “Il”, il giornale di riferimento degli italiani a New York, si è svolta presso la prestigiosa sede delgenerale d’Italia a New York in Park Avenue, venerdì 4 ottobre alle ore 17.00, alla presenza del Console Generale di New York Fabrizio Di Michele e il Console Cesare Bieller che ha introdotto l’evento di presentazione del giornale dedicato al Mezzogiorno d’Italia e alle sue eccellenze nei vari settori: dall’imprenditoria alla medicina, passando per l’arte e la cultura attraverso interviste ai massimi esponenti e istituzioni del territorio.