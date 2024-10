Dybala e Hummels non convocati per Monza-Roma? Dopo la sosta c’è l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pauloe Matsnon sono statidallaper la sfida di Serie A contro ildi domani 6 ottobre. Queste le loro condizioni, tenendo conto del fatto chelaci sarà. LA NOTIZIA – Pauloe Matsnon fanno parte della lista deidellaper la prossima gara contro il. A preoccupare maggiormente i giallorossi sono le condizioni dell’argentino, dato che sarà assente per un fastidio muscolare. L’allenamento di oggi si è concluso con la notizia della certezza della sua assenza sia per la sfida contro i brianzoli che per quelle con l’Argentina delle qualificazioni per i prossimi Mondiali. In tal senso, i giallorossi studieranno con la Joya il miglior recupero possibile per farlo tornare dalla, quando laospiteràil 20 ottobre.